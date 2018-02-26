هبوط أرضي يبتلع سيارة في منطقة التجمع الخامس

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تابع موقع مصر 365 تصريحات مصادر أمنية عن وقوع هبوط أرضي أمام أحد الفنادق القائمة في منطقة “التجمع الخامس” مما أدى إلى سقوط سيارة ملاكي داخل الهبوط الأرضي بينما كانت متوقفة في أحد الشوارع الفرعية من “شارع التسعين”، وأكدت المصادر الأمنية أن الحادث لم يؤثر على السيولة المرورية في المنطقة.

وأكدت المصادر الأمنية أن عمق الهبوط الأرضي قد بلغ حوالي ثلاثة أمتار في محيط خمسة متر، لينتج عن الحادث كسر في “ماسورة المياه” لينتقل على الفور رجال “هيئة الصرف الصحي والمياه الشرب” كما انتقل إلى موقع الحادث “رئيس جهاز القاهرة الجديدة”.

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وتم انتشال السيارة من الحفرة ووضع إشارات وحواجز حديدية من أجل إصلاح الماسورة وإعادة تصليح الهبوط الأراضي، وقد أعلن مالك السيارة أنه فوجئ بأنه لم يجد سيارته في المكان الذي تم توقفها فيه ليفاجئ بأن الأرض قد انشقت وابتلعت السيارة بسبب الهبوط الأرضي وانفجار مواسير المياه الرئيسية في منطقة التجمع الخامس.

وأكد المواطن صاحب السيارة ان هذه الحادثة لا تعد الحادث الأول لمثل تلك الواقعة وأضاف أن هناك العديد من انفجارات مواسير المياه التي تتكرر بصفة دائمة في منطقة التجمع الخامس.

وأضاف صاحب السيارة أنه قد تم استخراج السيارة خلال الوقت الراهن وهي متواجدة في منطقة قسم شرطة التجمع الخامس من أجل تحرير محضر ضد رئيس الجهاز على حد تصريحه.

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