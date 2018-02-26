السيسي بمقر قيادة شرق القناة “مش هسمح لحد يدخل مصر في الفوضى تاني”

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تابع موقع مصر 365 تأكيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعيد كتابها اسمها من جديد خلال العصر الجاري بتنفيذها العملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة “سيناء 2018”.

وأوضح الرئيس خلال كلمته التي ألقاها أثناء استعرض نتائج العملية العسكرية الأمنية الشاملة “سيناء 2018” في مقر “قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب” قائلاً “تعمير الوطن يأتي بتكاتف كل المصريين على رأسهم أهالي سيناء، خلي بالكم المعركة دي بفضل الله يا هنهزمهم يا هنهزمهم، يا نموت ومش هيحصل غير كدة، مش هسمح لحد يدخل مصر في الفوضى تاني”.

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وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي “إن ما يتم من حرق شاملة ضد العناصر الإرهابية، يواكبها حرب بناء وتنمية وتعمير، ولازم كل المصريين يغضبوا، لما يشوفوا إلى حجم العمل اللي بيتم فمصر لازم نغضب ونخاف ونفزع في حماية اللي بنعمله، وانتو يا مصريين اللي حتحافظوا على بلدكم، علشان نقول دي بلد بتنهض”.

وقد وجه الرئيس حديثه إلى الفريق محمد حجازي قائلاً “بكل قوة وكل عنف يا محمد، فاللي يسلم نفسه يتحاكم طبقاً للقانون، لكن اللي يرفع السلاح إحنا مش بنخاف إلا من ربنا، ولن نهدأ حتى يتم تماماً الانتهاء من الإرهاب”.

وقد قام الرئيس خلال أمس بافتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي، بحضور عدد من المحافظين والوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية إلى جانب كبار قادة القوات المسلحة.

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