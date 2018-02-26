مصر تسعى للحصول على اتفاق مكتوب من إثيوبيا لضمان عدم تأثرها بسد النهضة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الحكومة المصرية تتواصل مع الحكومة السودانية والحكومة الإثيوبية من أجل التواصل إلى اتفاق يكون خاص بسد النهضة.

وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي على هامش مشاركته في “المؤتمر الوطني الثالث لعلماء وخبراء مصر في الخارج مصر تستطيع بأبناء النيل” والذي سوف يتم عقده بمدينة الأقصر المصرية تحت رعاية من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف قائلاً “أننا نسعى من أجل الحصول على اتفاق مكتوب من الدولة الإثيوبية يضمن حقوق جمهورية مصر العربية في عدم تأثرها بأضرار جسيمة جراء بناء سد النهضة”.

وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي أن جمهورية مصر العربية ليست ضد التنمية ولكنها تسعى من أجل ضمان حقوق دول مصب نهر النيل، وأضاف أن الدولة المصرية تهدف إلى العمل على تنويع مصادر المياه كما أن الدولة المصرية لديها عقول نابضة بالحلول والعمل.

وأضاف قائلاً “أينما وجدت العقول وجدت الحلول وإن لم نجد الحلول علينا ترك المجال لغيرنا”، ويجدر هنا الإشارة أن إدارة مشروع سد النهضة القائمة في إثيوبيا قد قاموا بملء ما يقارب من تسعة مليون متر مكعب من الخرسانة في المشروع الأساسي للسد، كما تم ملء ما يقارب من 11,3 مليون متر مكعب من الخرسانة من أجل سد “سادل” الفرعي التابع إلى الدولة الإثيوبية.

وقد بدأت الدولة الإثيوبية عمليات بناء سد النهضة خلال عام 2011، وتم مرصد مساحة كبيرة من الأراضي من أجل بناء ذلك السد على مساحة تقدر بحوالي ألف وثمانمائة كليو متر مربع، وتقدر التكلفة السد بنحو خمسة مليارات دولار أمريكي أي ما يقارب من عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتخشى الدولة المصرية من بناء سد النهضة الإثيوبي وما يتبعه من خطوات لتخزين المياه مما سوف يؤدي على تدمير مساحات من الأراضي الزراعية المصرية بالإضافة على عدم توفير مياه شرب كافية للسكان الذي يتجاوز مائة مليون نسمة.

وفي المقابل أعلنت الدولة الإثيوبية أن بنائها لسد النهضة يعد ضروري من أجل تطوير البلاد وتحقيق العديد من النافع لدول المصب ومنها الدولة السودانية والدولة المصرية، ويبدو أن الدولة السودانية تقترب في موقفها من موقف الدولة الإثيوبية حيث أكدت أكثر من مرة أن إقامة السد له العديد من الفوائد لدول مصب نهر النيل بخلاف ما تخشاه الدولة المصرية.

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