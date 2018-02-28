حسام الخولي يقدم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

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تابع موقع مصر 365 قيام نائب رئيس حزب الوفد المهندس “حسام الخولي” اليوم الموافق يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بتقديم أوراق ترشحه الرسمي في الانتخابات الحزبية لرئاسة حزب الوفد، كما قام بتقديم سيرته الذاتية عن تاريخه السياسي والقيادي في حزب الوفد المصري.

وبدأت لجنة إدارة انتخابات رئاسة حزب الوفد المصري مساء أمس الموافق الثلاثاء السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري من تلقي طلبات الترشيح إلى منصب “رئيس حزب الوفد” على أن يتم تقديم سيرة ذاتية للمرشح تفصيلية عن مسيرته السياسية ويستمر هذا الأجراء لمدة عشرة أيام حتى ينتهي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق الثامن من شهر مارس القادم لعام 2018.

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وأعلنت إدارة انتخابات حزب الوفد المصري عن عقد الانتخابات الحزبية خلال يوم الثلاثين من شهر مارس القادم، وقد أعلن حتى الوقت الراهن عن ترشح أربعة وهم “نائب رئيس حزب الوفد المهندس حسام الخولي، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور هاني سري الدين، ومساعد رئيس حزب الوفد الدكتور ياسر حسان، وسكرتير عام حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة”.

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