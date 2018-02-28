“مجلس الوزراء” يصدر 14 قرار لتحديد أسعار السلع ومواجهة الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجلس الوزراء المصري عن موافقته خلال اجتماع قد تم عقده مساء اليوم الموافق يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري عن موافقته على أربعة عشر قرار وزاري فيما يخص حرب الدولة المصرية على الإرهاب، والعمل على تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب الموافقة على قرارات لاستيراد السلع الأساسية لصالح الحكومة المصرية.

وقد جاءت قرارات مجلس الوزراء المصري التي تم إصدارها اليوم كالتالي “اعتماد قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس، والموافقة على مهلة توفيق أوضاع التعدي على أراضي الدولة المصرية وتنتهي هذه المهلة في يوم السادس عشر من شهر يونيو القادم لعام 2018، كما تم اعتماد قرارات المجموعة الوزارية الهندسية الخاصة بإسناد المشروعات بالأمر المباشر”.

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كما تم اعتماد الموافقة على فض المنازعات في تسعة وثلاثين موضوعاً، الموافقة على العمل على تعديل أحكام قانون الولاية على المال، إلى جانب دعم خطة مياه الصرف والشرب في صعيد الدولة المصرية بمبلغ أربعمائة وستين مليون جنيه مصري، والموافقة على تعديل أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.

كما تم الموافقة على إعادة تخصيص الأراضي الصالحة للاستصلاح في وادي النطرون، إلى جانب الموافقة على التعاقد من أجل توصيل المرافق لمدينة الأثاث بمحافظة دمياط، وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على الإعدام لمن وجود بحوزته مفرقعات يتم استخدامها خلال العمليات الإرهابية.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف مستخلصات شركات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، كما تم الموافقة على اتفاقية تمويل استيراد سلع أساسية لصالح الحكومة المصرية، والموافقة على إصدار قانون “التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، الموافقة على زيادة أربعمائة جنيه سعر القطن عن العام السابق 2017.

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