“الأرصاد الجوية” تتوقع أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس

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تابع موقع مصر 365 توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود اليوم الخميس الأول من شهر مارس لعام 2018، أو يسود طقس بارد شمالاً على شمال محافظات صعيد الدولة المصرية، معتدل على جميع أنحاء جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ليسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره.

وأعلن أيضا خبراء هيئة الأرصاد عن تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة في شمال البلاد والتي يصاحبها سقوط أمطار على جميع محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظة القاهرة، وتتكاثر السحب في بعض محافظات وسط سيناء ومناطق شمال الصعيد وتصاحب السحب أمطار غزيرة وتكون في بعض الأحيان رعدية.

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كما توقع أيضا أن تنشط حركة الرياح الشمالية الغربية في جميع أنحاء الدولة المصرية والتي تكون مصاحبة للأتربة والرمال جنوباً، أما بالنسبة لحركة البحرين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط يتوقع أن تنشيط حركة البحرين مما سوف يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة جداّ ويصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار وخمسة أمتار، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فسوف تكون خلال اليوم معتدلة على خفيفة مع ارتفاع الموج إلى واحد ونصف متر، ويكون نشاط الرياح على كل من البحرين شمالية غربية.

وأما بالنسبة على توقعات درجات الحرارة فتكون على محافظة القاهرة العظمى 16 والصغرى 12، ومحافظة الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، أما محافظة أسوان فتكون العظمى 21 والصغرى 9، والأقصر العظمى 20، والصغرى، ومحافظة قنا العظمى 17 والصغرى 8.

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