“البرلمان” يوافق على المادة 4 من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

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تابع موقع مصر 365 موافقة البرلمان المصري برئاسة الدكتور “علي عبدالعال” على المادة رقم أربعة من مشروع قانون الحكومة المصرية بإصدار قانون “حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، من أجل السماح لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس شركات بمفردها أو من خلال الاشتراك مع مؤسسات العلمية بهدف استغلال مخرجات “البحث العلمي”.

نص المادة رقم 4 من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وجاءت تلك الموافقة في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الموافق الخامس من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث نصت المادة الرابعة من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار على التالي “لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي”.

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وأوضحت المادة أيضا السبب من ذلك في النص التالي “بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، والسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه، ولا يجوز للشركات المنشأ’ طبقاً لأحكام القانون أن تجري تصرفاً من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي”.

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