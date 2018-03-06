تعرف على قيمة الاشتراك في باقة bein sports في مصر والسعودية

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يتابع موقع مصر 365 قرب انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا لعام 2018 حيث تفصلنا أسابيع معدودة ويرغب الجميع في متابعة أبرز المنتخبات العربية لكرة القدم والمشاركة في بطولة كأس العالم وهو المنتخب المصري والمنتخب السعودي، ويسعى العديد من عشاق كرة القدم في الاشتراك بباقة bein sport 2018 من أجل متابعة جميع مباريات كأس العالم.

وتبلغ قيمة الاشتراك في باقة كأس العالم بباقة bein sport 2018 في المملكة العربية السعودية سواء للمشتركين الفعليين في الباقة أو المشتركين الجدد هو مبلغ مائة وثلاثين دولار أمريكي أو بما يقابله من العملة السعودية.

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وقد تم تحديد مبلغ مائة وثلاثين دولار إلى جميع المشاركين في باقة bein sport 2018 في منطقة الخليج العربي على أن يكون ذلك المبلغ هو سعر باقة كأس العالم 2018 فقط أما بالنسبة إلى سعر الاشتراك في باقة في تونس وليبيا والأردن فقد حددت الشركة قيمة الاشتراك بتسعين دولار.

أما بالنسبة إلى سعر باقة bein sport 2018 فلم يتم تحديد السعر النهائي للباقة في جمهورية مصر العربية لمحاولة الشركة المصرية للتواصل مع المسؤولين عن باقة القنوات الفضائية الرياضية لمحاولة تخفيض قيمة الاشتراكات المتوقعة والتي تبلغ حوالي ألف وستمائة جنيه مصري إلى جانب سعر الرسيفر الخاص بشبكة بي إن والذي يبلغ حوالي سعره ألف وخمسمائة وثمانين جنيه مصر.

وقد أعلنت شركة بي إن سبورت عن تقديم باقة كومبليت لمدة عام كامل بسعر ثلاثمائة دولار أمريكي إلى المشتركين الجدد فقط أم المشتركين الفعليين يجب أن يقوموا بدفع قيمة الاشتراك الإضافي لباقة كأس العالم.

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