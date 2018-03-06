إلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية داخل مكتبه اليوم

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالإسكندرية صحة ما تم تداوله عن إلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية الدكتور “مجدي حجازي” وأوضحت المصادر أنه قد تم إلقاء القبض عليه داخل مكتبه اليوم ولا يوجد أي معلومة أكيد إلى الوقت الراهن حول الجهة التي قامت بإلقاء القبض عليه.

وأعلنت مصادر قانونية أن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية مع عدد من أعضاء مكتبه اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر مارس الجاري من أجل التحقيق معهم، ولم يتم الكشف عن ملابسات القضية إلى الوقت الجاري.

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وقد تم إحالة الدكتور “مجدي حجازي” خلال الأسبوع السابق للتحقيق بشأن تعطيل وإغلاق وحدة النخاع الشوكي بعد أن تم افتتاحها رسمياً، ويجدر هنا الإشارة إلى عدم معرفة الجهة التي قد ألقت القبض عليه اليوم إلى الوقت الراهن.

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