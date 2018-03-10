“عرفات” يعلن تدعيم السكك الحديدية بـ 1300 قطار جديد 300 قطار بضائع

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير النقل والمواصلات الدكتور “هشام عرفات” أن أسطول هيئة سكك حديد مصر من المقرر أن يتم تدعيمها بحوالي 1300 قطار جديد و300 قطار مخصص لنقل البضائع إلى جانب إدراج العديد من التحديثات على شبكات السكك الحديدية.

وقد قام الدكتور هشام عرفات بزيارة تفقدية إلى عدد من المزلقانات والمحطات إلى جانب تفقد أبراج المراقبة بمحافظة الجيزة، وقد قام الوزير بزيارة مزلقان “أم خنان، وكذلك مزلقان الشوباك والحوامدية” الواقع عند الكيلو 41600، كما قام أيضا الوزير بتفقد مزلقان أبو رجوان عند الكيلو 42500 والتقى الوزير بجميع العاملين في المزلقانات وتابع بنفسه سير العمل في حالة مرور القطارات.

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وقد وجه الدكتور هشام عرفات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء العمل، حتى لا يتسبب الإهمال في وقوع أي حوادث يصبح ضحاياها أناس أبرياء، وأكد على أهمية العمل في شبكة قطارات السكك الحديد وضرورة الحفاظ على الأرواح.

وقد تفقد وزير النقل والمواصلات برج الإشارات المتواجد في محطات العياط وكفر عمار والبليدة، كما قام بمتابعة دفاتر المرور الإشرافية واستقل بها القطار المكيف المميز رقم 159 من محطة العياط إلى محطة البدرشين، وقام خلال استقلاله القطار بالتعرف آراء بعض المواطنين ورغباتهم في التطويرات القادمة في شبكات قطارات السكك الحديدية.

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