الصحة: مركز القلب الرياضي بالقاهرة يماثل المؤسسات الطبية العالمية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي عن غامر سعادته بإقامة أول مركز للقلب الرياضي، وأشاد بالإمكانات المتوفرة فيه والتي لا تتوفر داخل أي مركز طبي داخل جمهورية مصر العربية والتي تماثل المؤسسات الطبية العالمية.

وجاء تصريحات وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في مؤتمر صحفي خلال فعاليات افتتاح “مركز القلب الرياضي” وأكد على أهمية المركز إلى جميع الأجيال الرياضية القادمة التي من الممكن أن تهدد أي لاعب صاعد، وشدد على دور وزير الشباب والرياضة في متابعة جميع المسؤولين عن هذا المركز القلب الرياضي.

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ويجدر هنا الإشارة أن مركز القلب الرياضي يعد أكبر مركز طبي قائم متخصص في فحص قلوب الرياضيين في جميع أنحاء الوطن العربي في مستشفى وادي النيل بمحافظة القاهرة وذلك للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية ودول العالم العربي.

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