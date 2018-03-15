حقوق الإنسان ترسل وفد برلماني بقيادة علاء عابد لمتابعة قضية “مريم” بلندن

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد حيث أكد على أن اللجنة البرلمانية سوف ترسل وفد من أجل متابعة التحقيقات في قضية الطالبة المصرية مريم والتي تعرضت لاعتداء في الدولة البريطانية.

وأضاف أن الوفد البرلماني سوف يضم كلا من البرلمانية مارجريت عازر بمصاحبة عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ومنهم النائبة داليا يوسف، والبرلماني طارق رضوان رئيس اللجنة بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الحقوقية وسوف توجه خلال الأيام القليلة القادمة من أجل متابعة سير التحقيقات في الدولة البريطانية.

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وأعلن النائب أنه يجرى خلال الوقت الراهن التعاون والتنسيق مع كلا من وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع السفير المصري بلندن ناصر كامل وكذلك مجلس العموم البريطاني، وأكد أن عدد من المنظمات قد أعلنت عن تضامنها مع القضية من أجل الدفاع عن الطالبة مريم، كما تبرع المحامون بصفتهم محامون دون تقاضي أي أجر.

وأكد على ثقته بالرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أنه لن يصمت تجاه ما وقع مع الطالبة مريم وسوف يتكون هناك العديد من التوصيات الصادرة من قبل وزارة الخارجية المصرية تجاه الحادث.

وقد أعلن رئيس الجمعية المصرية محمود البدوي عن تضامنه مع الطالبة، وكذلك أعلن كل من رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان محمد عبدالنعيم والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، ومديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة عن تضامنه مع مريم.

وأعلن المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي محمود البدوي عن تضامنه مع فريق الدفاع الذي تكون تحت رئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد في تحركه الواعي تجاه دعم أسرة الضحية في الحفاظ على حقوقهم وسرعة ملاحقة وضبط الجناة إلى جانب كشف الإهمال الطبي والتراخي في التعامل مع حالة الضحية بشكل مباشر مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وسقوطها ضحية العنصرية العنف والإهمال الطبي والعنصرية.

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