انقلاب أتوبيس يسفر عن إصابة 22 سائح بلغاري بمرسي علم

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تابع موقع مصر 365 إصابة اثنين وعشرين سائح من الجنسية البلغارية اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 في حادث انقلاب أتوبيس سياحي في طريق مرسى علم/ إدفو.

وقد أعلنت الجهات الأمنية والطبية في البحر الأحمر أنه قد تم الدفع بسيارات الإسعاف في لموقع حادث انقلاب الأتوبيس من أجل سرعة نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد القائمة في منطقة مرسى علم لتلقي العلاج اللازم، وقد تم رفع حالة الطوارئ في القطاع الطبي من أجل استقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.

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