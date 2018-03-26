تخصيص سيارات لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات لمقر اللجان الانتخابية بالزيتون

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تابع موقع مصر 365 تخصيص مجموعة من الشباب في منطقة الزيتون بتوفير عدد من السيارات من أجل نقل المواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من أجل المشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقد شهدت منطقة الزيتون مشاركة كبيرة من المواطنين على مدرسة الشهداء بالتزامن مع أول يوم في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية داخل الدولة المصرية.

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ويجدر هنا الإشارة أن العديد من المواطنين قد احتشدوا أمام مقر اللجان الانتخابية التي فتحت أبوابها اليوم الموافق اليوم الأول من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية داخل الدولة المصرية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وقد بلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية حوالي ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستة لجنة انتخابية، من أجل استقبال تسعة وخمسين مليون وثمانية وتسعين ألف ومائة وثمانية وثلاثين ناخباً يحق لهم التصويت والمشاركة على مدار الثلاثة أيام للانتخابات وحتى الثامن والعشرين من مارس الجاري لعام 2018.

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