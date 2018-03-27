الوطنية للانتخابات توضح حقيقة مد فترة التصويت ليوم الخميس

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف حيث أعلن أن الهيئة هي الجهة المعنية من أجل الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية في نهاية فترة التصويت.

وجاء تصريحات المستشار محمود الشريف خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي التي عقد اليوم، وأضاف أن عملية التصويت مازالت مستمرة إلى الوقت الراهن وأكد أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى تعويق عملية التصويب إلى الآن إلا أن بعض الشكاوى التي ورد من قبل بعض المواطنين حول الاستعلام فقط عن أماكن اللجان الانتخابية التابعين لها وتم التعامل مع تلك الشكاوى على الفور.

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وقد تابع المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات قائلاً “هناك اصطناع قرار منسوب إلى الهيئة بمد فترة التصويت إلى يوم الخميس القادم، والهيئة تنوط إلى أن هذا الأمر القانوني هو أمر منوط بها حينما قرر القانون التصويت ليوم أو أكثر، ورأت الهيئة أن التصويت على ثلاثة أيام ولم نعلن ولم نتخذ أي قرار بمد فترة التصويت”.

وعلق المستشار محمود الشريف على تأخر بعض لجان الاقتراع في بعض من المحافظات عن فتح فترة التصويت حيث أكد أن السبب في هذا تعذر الرؤية في بعض الطرق إلى جانب تعرض أحد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية إلى وعكة صحية، وأكد على أن فترة التأخر لم تتجاوز فترة النصف ساعة.

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