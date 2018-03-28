تعرف على أول تعليق للفريق “شفيق” بعد مشاركته في انتخابات الرئاسة المصرية

تابع موقع مصر 365 أول التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق عقب الإدلاء بصوته في انتخابات لرئاسة الجمهورية حيث وصف مشاركته في الانتخابات بأنه واجب وطني الذي يجب أن يؤديه.
وأضاف الفريق أحمد شفيق عقب خروجه من مقر لجنته الانتخابية التي كانت في مدرسة سيزا نبراوي القائمة في منطقة التجمع الخامس قائلاً “المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني بنعمله على خير ما يكون، ودة في الأول والأخر في مصلحة بلدنا”.
ويجدر هنا الإشارة أن انتخابات الرئاسة المصرية قد بدأت في يوم الاثنين السابق الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام على أن يكون نهاية مدة التصويت الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018، ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات في الثاني من شهر أبريل القادم.
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