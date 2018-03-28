اندلاع 13 حريق في محافظة سوهاج اليوم بسبب العاصفة الترابية

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تابع موقع مصر 365 اندلاع العديد من الحرائق في محافظة سوهاج اليوم بسبب حالة الطقس السيء الذي تمر به الدولة المصرية والعواصف الترابية التي تضرب البلاد في العديد من المحافظات اليوم وقد بلغ عدد الحرائق إلى ثلاثة عشر حريق ومنهم حريق قد اندلع في مزرعة للموز.

وقد قام الجهات الأمنية التابعة لمحافظة سوهاج بتلقي العديد من البلاغات التي تعلن عن نشوب العديد من الحرائق في المحافظة وكان من ضمنها حريق بمزرعة موز على مساحة ألفين فدان إلى جانب حريق أصاب أحد أسطح المنازل على جانب اندلاع الحريق في العديد من الأراضي التي بها بوص على الطرق.

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وقد أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة سوهاج أنه قد تم التعامل مع كافة البلاغات وتمت السيطرة على الحرائق دون وقوع أي إصابات بشرية، وقد نتجت جميع الحرائق بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها الدولة المصرية.

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