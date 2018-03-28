الجندي: الشعب المصري متماسك ومدرك أن تصويته هو تثبيت لأركان الدولة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي على أن العملية انتخابات الرئاسة المصرية القائمة تعد أجراء يثبت أركان الدولة المصرية ويعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة منذ السنوات السابقة.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية له قائلاً “أن الشعب المصري أثبت لنفسه قبل العالم الخارجي أنه متماسك وقادر على مواجهة التحديات، وهو يدرك أن تصويته هو تثبيت لأركان الدولة”، وأكد على أن عملية البناء مستمرة في جميع محافظات الدولة المصرية.

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ويجدر هنا الإشارة أن اليوم هو اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية وقد قررت اللجنة الوطنية للانتخابات مد فترة التصويت حتى تمام الساعة العاشرة مساءً بسبب توافد العديد من الناخبين على مقر اللجان الانتخابية وبسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد في الوقت الراهن.

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