السيسي يحصل على 1838 صوتاً مقابل 34 صوت لموسى باللجنة الفرعية 25 بعين شمس

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تابع موقع مصر 365 إعلان اللجنة الفرعية رقم خمسة وعشرين في منطقة عين شمس عن انتهائها بشكل مبدئي من عملية فرز الأصوات المشاركة في عملية التصويت لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 بحضور رئيس اللجنة الفرعية وأعضاء من اللجنة.

وقد أعلنت اللجنة الفرعية عن إجمالي عدد الأصوات الانتخابية في ألفين وسبعة صوت انتخابي، وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1838 صوتاً انتخابياً مقابل حصول رئيس حزب الغد المرشح موسى مصطفى موسى على 43 صوتاً بينما سجلت عدد الأصوات الانتخابية البطالة حوالي 126 صوتاً.

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