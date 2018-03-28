لجان أنشاص الرمل بالشرقية: حصول السيسي على 11489 صوت مقابل 253 صوت لموسى

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تابع موقع مصر 365 عن انتهاء أعمال الفرز الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية في أحد لجان قرية أنشاص الرمل التابعة إلى مركز بلبيس في محافظة الشرقية عن حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 11489 صوتاً، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 253 صوتاً.

وقد سجلت الأصوات الباطلة حوالي 626 صوت انتخابي، ويجدر هنا الإشارة أن إجمالي عدد الناخبين في الكشوف الرسمية لمحافظة الشرقية يبلغ حوالي أربعة مليون ومائة واثنين وثلاثين ألف وستمائة وثمانية وعشرين ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية في حوالي ألف واثنين وثلاثين مركز انتخابي.

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