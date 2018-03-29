قرية المعزول محمد مرسي تعلن حصول السيسي على 440 صوتاً وموسى على 37 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 إعلان الإعلامي الكبير عمرو أديب أن اللجنة الفرعية رقم ستة وستين في قرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية وهي قرية الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي عيسى العياط” والتي شهدت تصويت رائع في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وقد أوضحت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية عن حصول رئيس جمهورية مصر العربية على 440 صوتاً في مقابل حصول رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى على سبعة وثلاثين صوتاً.

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وقد سجلت مجموعة الأصوات البطالة حوالي سبعة وأربعين صوتاً، وقد أكد أن عدد المقيدين في قرية العدوة سجل حوالي خمسمائة واثنين وثلاثين صوتاً، وقد شارك حوالي خمسمائة وأربعة وعشرين مواطناً.

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