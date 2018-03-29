لجنة 6 بالدقي: السيسي يحصل على 35666 صوتاً مقابل 1068 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في عملية التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 حيث أعلن رئيس لجنة 6 بالدقي المستشار “محمود هاني” حيث أعلن عن نتيجة فرز الأصوات داخل اللجنة العامة.

وأكد أن الأصوات المقيدة في الكشوف الانتخابية بها مائة وخمسة وعشرين ألف وأربعمائة وسبعين ناخباً، وقد حضر للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية للعام الجاري حوالي تسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين ناخباً.

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وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية حوالي ستة وثلاثين ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثين صوتاً إلى جانب ثلاثة آلاف وتسعة وثلاثين صوتاً باطلاً، وقد حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 35666 صوتاً انتخابياً في مقابل حصول مرشح حزب الغد على 1068 صوتاً.

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