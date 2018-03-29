اللجنة العامة بالمنصورة:السيسي يحصل على 79518 صوتاً مقابل 2349 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 عن انتهاء أعمالها في اللجنة العامة التابعة لقسم أول مدينة المنصورة والتي تضمن خمسة وأربعين لجنة فرعية.

وجاءت النتيجة لحصد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إجمالي عدد أصوات 79518 صوتاً فيما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 2349 صوتاً انتخابياً.

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وقد سجل عدد الأصوات المشاركة خلال فترة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 89370 ناخباً منهم أصوات باطلة سجلت حوالي 7550 والأصوات الصحيحة سجلت 81865 صوتاً.

أقرا المزيد بالفيديو موسى: سعيد بالمشاركة بانتخابات الرئاسة المصرية مهما كانت النتيجة