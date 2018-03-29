كرم جبر: المصريين حولوا انتخابات الرئاسة إلى احتفالية وتعد ربيعاً مصرياً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر حيث أوضح أن المصريين قد حولوا انتخابات الرئاسة المصرية إلى احتفال مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وأضاف أن الانتخابات تعد ربيع مصري بديلاً عن الربيع العربي الذي خرب الشعوب ودمر الأوطان.

وجاء تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من خلال مكالمة هاتفية له عبر برنامج “هذا الصباح” والذي يتم إذاعته عبر قناة “إكسترا نيوز الفضائية، وأكد “إن التحدي كان كبيراً جداَّ”.

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وأضاف قائلاً “المصريين لبوا النداء، ونزلوا للوقوف بجانب بلدهم وقت الأزمة” وأوضح أن الجماعة الإرهابية والتي حاولت أن تبث الخوف بين صفوف الناخبين من خلال تدبير عملية في الإسكندرية منذ أيام قليلة قبيل فترة الانتخابات ولكن هذا العملية أتت بأثر عكسي.

وأعلن كرم جبر قائلاً “إن الدولة المصرية قد قامت بتوفير ضمانات كثيرة من أجل نزاهة العملية الانتخابية”، وأكد أن إشراف القضاء والتصويت من خلال الرقم القومي جعل من الأمور المستحيلة أن يتم تزوير عملية انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وأفاد أن إقبال المصريين على انتخابات الرئاسة وتفويض الشرطة والقوات المسلحة من أجل مواصلة الحرب ضد الإرهاب لكي تتمكن الجهات المسؤولة في الدولة المصرية من تحقيق مسيرة التنمية والتطوير.

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