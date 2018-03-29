القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية

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تابع موقع مصر 365 إعلان القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول “صدقي صبحي” عن قبول دفعة جديدة من “خريجي الجامعات المصرية” الدفعة التي تحمل رقم مائة وثلاثة عشر أطباء، والدفعة التي تحمل رقم ستة وسبعين مهندسين، والدفعة رقم أربعة وستين مختلط، والدفعة رقم مائة وستة رئيسات تمريض دفعة شهر مايو لعام 2018، وذلك اعتباراً من اليوم الموافق الخميس التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018.

وقد أعلن مدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي والذي قد تم عقده في مقر الكلية صباح اليوم الخميس، وقد تضمن الشروط العامة للدفعة الجديدة على التالي “إن يكون الطالب المتقدم من والدين مصريين وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى”.

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ومن الشروط أيضا أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، وإلا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف أو عقوبة جنائية، أن يكون الطالب المتقدم طولة لا يقل عن مائة وسبعين سنتيمتر، والطالبة طولها مائة وخمسة وخمسين سنتيمتر.

ومن الشروط أيضا إلا يكون الطالب المتقدم قد استقال أو تم فصله من تدريب في أي معهد أو كلية عسكرية، وإلا يكون الطالب قد أعفي من أداء الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم توفيق الموقف التجنيدي الخاص به.

ومن أهم الشروط أن يكون الطالب أو الطالبة لائقين من الناحية الطبية تبعاً لشروط اللياقة الصحية المقررة من قبل “القومسيون الطبي” التابع لهيئة القوات المسلحة” ولا يجوز أن يتم إعادة الكشف في نفس الدفعة في حالة عدم لياقة الطالب من الناحية الطبية.

ومن الشروط أيضا أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية أيضا ولا يجوز إعادة اختباره في نفس الدفعة في حالة عدم اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية، وأن يحتاز أيضا الطالب المتقدم الاختبارات النفسية، وأن يؤدي الطالب اختبار “قفزة الثقة” على ارتفاع 7,5 متراً دون تردد.

وأن يجتاز أيضا الطالب الاختبار الشخصي تبعاً لتقييم اللجنة العرض الطبي العام والذي يتضمن على التحليل والفحوصات الطبية للطالب المتقدم، وإن يقوم الطالب بالتوقيع على تعهد كتابي يتضمن الالتزام بكافة شروط الكلية الحربية مع التأكيد على جميع البيانات المدرجة في أوراقه والتي يتم على أساسها قبوله من قبل الكلية الحربية.

وأن يلتزم الطالب بالدرجة العلمية المعلن عنها، وليس بالدرجة العلمية التي حصل عليها، وأن يقوم بالتوقيع على جميع الإقرارات المخصصة بشأن ذلك الملف، أما بالنسبة للطالبات المقبولات في الكلية الحربية فعليهن ارتداء الزي العسكري المقرر لهن والذي تم تصديقه من قبل وزارة الدفاع من تاريخ انضمامهم وبعد التخرج تتعهد الطالبة بإقرار كتابي بذلك.

كما تم السماح إلى أفراد القوات المسلحة والمكلفات إلى جانب الضباط الاحتياط المتواجدين حالياً في الخدمة بالتقدم إلى هذه الدفعة ويطبق عليهم نفس الشروط، وأضاف مدير الكلية الحربية أن التخصصات المطلوبة بدرجة ليسانس و بكالوريوس، وفي مجال الطب البشري يسمح بقبول الطالب بدرجة الدكتوراه والماجستير.

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