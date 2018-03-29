العالم: الإعلام المصري استطاع الرد على الدعاية المضادة خلال فترة الانتخابات

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تابع موقع مصر 365 التعليقات التي أدلى بها أستاذ الإعلام صفوت العالم على التغطية الإعلامية الخاصة بانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وأكد أن إعلام الدولة المصرية استطاع أن يعمل على نقل جميع الأجواء العاطفية والاحتفالية التي عبرت عن سعادة المواطنين المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقد أعلن أن الإعلام المصري استطاع الرد على جميع “الدعاية المضادة” من جانب بعض القنوات التي تعد معادية للنظام المصري، وأضاف قائلاً “إن عشرات المراسلين للقنوات والإذاعات في لجان الاقتراع المختلفة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، قد قدموا الشواهد والأدلة التي توضح الإقبال الكبير من قبل المواطنين المصريين على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية”.

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ويجدر هنا الإشارة أن انتخابات الرئاسة المصرية قد استمرت على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من 26 من شهر مارس الجاري وحتى مساء أمس الموافق الأربعاء الثامن والعشرين من مارس، وقد تم مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة إقبال المواطنين ليتم إغلاق مقار اللجان الانتخابية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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