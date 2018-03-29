الفقي: يطالب بمدة فترة الرئاسة حيث أن 8 سنوات مدة قصيرة للغاية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور “مصطفى الفقي” حيث أكد أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي يسعى إلى إنقاذ الأحزاب المصرية من أجل أن يكون لها دور فعال في الحياة السياسية من أجل أن تستطيع القيام بدورها السياسي، والعمل على تقديم العديد من الكوادر التي تستطيع تحمل المسؤولية خلال فترة المستقبل.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بوضع نوع من الحوار والتفاهم مع الشعب المصري مما جعلهم يجددون الثقة به من أجل توليه لفترة رئاسية ثانية جديدة.

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وأوضح الدكتور مصطفى الفقي أن إبقاء الدستوري المصري على مدة الرئاسة لفترة ثماني سنوات مقسمة إلى قسمين تعد مدة قصيرة للغاية، ويجب العمل على زيادة تلك الفترة، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يشهد تطور كبير وتقدم بجميع المستويات كما أن الرئيس سيوجه اهتمام كبير في مجالات الصحة والتعليم والاهتمام بفئة الشباب.

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