المعونة لحقوق الإنسان تعلن عن وجود تحسن كبير في إدارة انتخابات الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس رابطة المعونة الدولية لحقوق الإنسان “محمد علي علاو” أن انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 قد اتفقت مع المعايير الدولية للانتخابات، وأوضح أن اللجنة قد قامت بمتابعة العملية الانتخابات في جميع أنحاء الدولة المصرية.

وقد أضاف أن اللجنة قد شاهدت تحسن يعد كبير في إدارة عملية انتخابات الرئاسة المصرية عن نظيرتها السابقة خلال عام 2014، وقد وجه التهنئة إلى جموع الشعب المصري على نجاح انتخابات الرئاسة المصرية.

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وقد جاءت تصريحات رئيس رابطة المعونة الدولية لحقوق الإنسان خلال مشاركته في برنامج “صباحك مصري” والذي يتم إذاعته عبر قناة “أم بي سي مصر الثانية الفضائية”، وأوضح أن ملاحظات الرابطة على انتخابات الرئاسة المصرية خلال عام 2018 تعد طفيفة لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ولا على نتائجها.

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