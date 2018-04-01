إعلان الموعد النهائي لنتيجة انتخابات الرئاسة المصرية غداً الثالثة عصراً

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة المستشار لاشين إبراهيم حيث تقرر تعديل موعد انعقاد المؤتمر الصحفي من أجل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 بشكل نهائي في تمام الساعة الثالثة عصراً غداً الموافق الاثنين الثاني من شهر أبريل الجاري في مقر “الهيئة العامة للاستعلامات” القائمة في مدينة نصر بدلاً من الساعة السادسة مساءً.

وجاء تعديل موعد انعقاد المؤتمر استجابة للطلبات التي تم تقديمها من قبل وسائل الإعلام المصرية والدولية والصحف والتي أعلنت عن انشغال مواعيد البث التليفزيوني الفضائي في فترة السادسة مساءً بالإضافة إلى مواعيد التزام الصحف بالطباعة، وما قد يترتب عليه من حدوث تأخير كبير في إصدار الصحف.

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