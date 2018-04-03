بالفيديو قنديل: ضعف المشاركة في انتخابات الرئاسة بسبب سوء الأحوال الجوية

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تابع موقع مصر 365 إعلان عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي “عبدالحليم قنديل” قائلاً “إن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية كانت ضمن المتوقع، وإن كل الانتخابات التي تم إجرائها منذ عام 2011 دارت في نسب إقبال متقاربة”.

وجاء تصريحات عبدالحليم قنديل خلال لقائه الإعلامي مساء أمس الاثنين مع برنامج “كل يوم” والذي يتم إذاعته عبر قناة “أون إي الفضائية” وعلل أن سبب اختلاف نسب المشاركة في عملية تصويت انتخابات الرئاسة خلال عام 2018 عن انتخابات الرئاسة لعام 2014 بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وأضاف قائلاً “تقلبات الطقس التي شهدتها الدولة المصرية في آخر أيام التصويت قد حرمت صناديق الاقتراع من دفعة جديدة قد تصل بها إلى نسبة انتخابات الرئاسة السابقة”.

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