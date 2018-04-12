بالفيديو بكري: سوريا تتعرض لمؤامرة مكتملة الإركان بعد تهديدات ترامب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها النائب البرلماني والإعلامي الشهير مصطفى بكري حيث أعلن قائلاً “سوريا تتعرض لمؤامرة مكتملة الأركان” بعد التهديدات التي أعلنها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

ويجدر هنا الإشارة أن الرئيس الأمريكي قد هدد بتحريك السفن وحاملات الطائرة الأمريكية متجهة إلى الدولة السورية، وقد استخدم أسلحة ذكية جديدة، وقد برر الرئيس الأمريكي ذلك بسبب استخدام الكيماوية داخل الدولة السورية.

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وقد جاء تصريحات الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” والذي يتم إذاعته عبر قناة صدى البلد الفضائية حيث أعلن قائلاً “تمثيلية الكيماوي تبدأ في الدولة السورية من جديد، ولا يوجد أي دليل واحد يدل على استخدام أسلحة كيماوية هناك، إلا أن لدى الإرادة الأمريكية والتي تؤكد على استخدام النظام السورية للأسلحة الكيميائية”.

وقد أكد مصطفى بكري قائلاً “إن الدولة الروسية لم تتدخل من أجل إجلاء الإرهابيين من دوما السورية، ولكن تدخل الجيش السوري من أجل ضمان خروج الإرهابيين باستخدام القوة”.

وأضاف قائلاً “الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من الدولة الإسرائيلية ضرب مطار تيفور السوري، تمهيداً لضربات عسكرية قادمة ضد الدولة السورية”.

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