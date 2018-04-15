50 نائباً يطالبون “إسماعيل” بالتراجع عن عدم تجديد الإجازات للعاملين بالخارج

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تقديم خمسين نائباً من البرلمان المصري مناقشة عامة تم توجيهها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بشأن صدور قرارات من عدد من محافظي الدولة المصرية.

ومن بين قرارات المحافظين محافظة المنيا والشرقية وغيرها من المحافظة والتي تقضي بعدم تجديد الإجازات للعاملين في الخارج، وقد أعلن البرلماني “مصطفى بكري” أنه قد تقدم بطلب للمناقشة حيث أن هذا القرار مخالف للقانون بالإضافة إلى أنه قد تسبب في حالة من الارتباك الشديد للعاملين المصريين في الخارج، كما طالب الحكومة بضرورة وقف هذا القرار.

Advertisements

أقرا المزيد الرئيس السيسي يصل إلى الظهران لحضور فعاليات القمة العربية الـ 29