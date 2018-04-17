الإسكان البرلمانية تعلن وجود مليون و800 ألف مبنى بدون ترخيص بمصر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري المهندس معتز محمود حيث أعلن قائلاً “إن مخالفات البناء تعد كارثة كبرى داخل الدولة المصرية”.

وقد أوضح أن ما يقارب من مليون وثمانمائة ألف مبنى داخل جمهورية مصر العربية بدون ترخيص بما يعادل ثمانية عشر مليون وحدة سكنية، وأوضح أن القانون المصري الحالي عاجز عن حل تلك المشكلة القائمة بالفعل وهي مشكلة مخالفة البناء.

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وأوضح قائلاً “إنه لا يوجد مخطط استراتيجية للدولة المصرية يعقبه مخطط تنفيذي من سنة 1996″، وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بمراقبة جميع المباني المخالفة قبل بنائها حتى لا تضطر على إزالتها بعد ذلك.

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