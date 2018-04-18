طلب إحاطة عاجل عن اختفاء تمثال “عبدالناصر” من مبنى ماسبيرو

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تابع موقع مصر 365 تقديم عضو البرلمان المصري الدكتور محمد عبدالغني بطلب إحاطة بصورة عاجلة وقد تم توجيه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، خالد العناني وزير الآثار المصرية بشأن اختفاء تمثال الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر” من مبنى ماسبيرو.

وقد أعلن الدكتور محمد عبدالغني انه تقدم بطلب الإحاطة إعمالاً للمادة رقم مائتين واثنى عشر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرية، وقد أكد على اختفاء تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من مبنى ماسبيرو منذ أيام.

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وأضاف أن تمثال الرئيس الراحل يعد قطعة فريدة ونادرة قد تم نحتها من قبل الراحل النحات “جمال السجيني” وقد تم وضعه في مبنى الإذاعة والتليفزيون منذ تأسيسه خلال عام 1961.

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