جامعة الأزهر تعلن رفضها لدعوات مدمج التعليم الأزهري أو إلغائه

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجلس جامعة الأزهر الشريف عن رفضه في جلسته التي تم عقده اليوم الموافق الأربعاء الدعوات التي تنادي بالعمل على دمج التعليم الأزهري أو أن يتم إلغائه.

وقد أعلن مجلس جامعة الأزهر بيان له اليوم جاء فيه التالي “إن مجلس جامعة الأزهر المنعقد اليوم يعلن عن رفضه التام للدعوات المطالبة بدمج التعليم الأزهري أو إلغائه، ويجه المجلس نظر الداعين لذلك أن التعليم الأزهري على مر تاريخه يرسخ المواطن وحب الوطن”.

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وأضاف البيان “إن أبناء الأزهر على مر تاريخه دور لا ينكره لا ينكره إلا من لا يعرف تاريخ وطنه، فلا ينكر أحد أن البعثات العلمية في عصر النهضة قد ارتكزت على الأزهريين في البعثات التسعة، كما لا ينكر أحد أن الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية أضاءت جوانب الوطن بل ملأ أزهريون العالم علماً وإرشاداً في الداخل والخارج”.

وجاء أيضا التالي” قد أسهم الأزهريون في بناء الوطن وأسهم الوافدون إليه من بقاع الأرض شتى في بناء أوطانهم، بل صاروا رؤساء وزعماء ووزراء وما سعد زغلول منكم ببعيد، وغيرهم من أبناء الأزهر، وإن الدعوة إلى إزالة التميز والتنوع في الوطن هي في حقيقتها دعوة لهدمه، وإزالة تاريخه ومجلس الجامعة والجامعة وجميع العاملين فيها يقفون صفاً واحداً خلف شيخ الأزهر والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتاريخ امتد لأكثر من ألف عام يستحيل إزالته”.

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