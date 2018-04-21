الأوقاف تخصص 5434 ساحة لصلاة عيد الفطر و3470 مسجد للاعتكاف

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة حيث أعلن عن اعتماد ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعين مسجداً على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل الاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم لعام 1439 هـ.

وأعلن سوف يكون لكل مسجد من المساجد التي تم تخصيصها للاعتكاف إمام من الأئمة المسؤولين عن إدارة جميع شؤون الاعتكاف، وأكد على أن يكون الاعتكاف تبعاً للضوابط المتبعة في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

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وأوضح أن رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع قد قام باعتماد خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثين ساحة لكل منها إمامين أحدهما أمام أساسي والأخر احتياطي من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

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