بالفيديو عرفات: المترو سوف يشهد تكدساً غداً بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراكات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات حيث أعلن أن أسعار المترو داخل الاشتراكات سوف يكون لها نسبة خصم تزيد على حسب زيادة عدد المحطات وتصل نسبة الخصم على ذلك إلى نسبة خمسين في المئة.

وقد تابع وزير النقل والمواصلات خلال مكالمة هاتفية له عبر برنامج “مصر النهاردة” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية الأولى قائلاً “أنه كثيراً ما يستقبل مترو الاتفاق”، وأكد على تحدثه بشكل مباشر مع جموع المواطنين داخل محطات المترو وقام بشرح الفائدة من قبل عمله في وزارة النقل والمواصلات.

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وأكد الوزير أنه اعتباراً من الغد سوف يكون هناك إذاعة داخل محطات المترو، وأوضح أن المترو سوف يشهد تكدس كبير بسبب زيادة اقبال المواطنين على اشتراكات المترو للحصول على الخصم على عدد المحطات والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى خمسين في المئة.

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