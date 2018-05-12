شركة الكهرباء تحذر.. زينة رمضان قد تعرضك للغرامة أو الحبس

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المهندس “مدحت فودة” حيث أعلن قائلاً “الشركة لن تمنح تصاريح لاستخدام زينة الشوارع من اللمبات المستهلكة للكهرباء، ولذلك لتوقع زيادة الأحمال والاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم، وبناء على ذلك فإن أي مواطن سوف يقوم بإيصال التيار الكهربائي بغرف إنارة زينة رمضان من خارج العداد الشخصي الخاص به سوف تعرضه إلى العقوبات”.

وأكد فودة في حالة وجود أي مخالفات خاصة بإنارة زينة رمضان من خارج العديد الشخصي للمواطن سوف يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي عن طريق “شرطة الكهرباء”، وأكد أن هذا الأمر سوف يتم التعامل معه بكل حزم وسوف يتم توقيع العقوبات المناسبة على جميع المخالفين.

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وقد أكد على أن المخالف سوف يواجه عقوبة الغرامة أو الحبس ولذلك وجب أن يتم إطلاق التحذير إلى جموع المواطنين حتى لا يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون ويتعرضون إلى المساءلة القانونية والعقوبة.

وقد أشار مدحت فودة أنه قد تم الاستعداد من قبل وزارة الكهرباء بجميع قطاعاتها من أجل العمل على مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال شهر رمضان الكريم، ومنها تلك الإجراءات عمل صيانة شاملة وكاملة إلى محطات المحولات، إلى جانب متابعة استمرار التيار الكهربائي عن طريق نظام الدوريات التي سوف تعمل على مدار الأربعة وعشرين ساعة يومياً من أجل التعامل مع أي عطل قد يطرأ.

وقد أشار فودة إلى أن هناك حملات تفتيش ميدانية سوف تقوم بالمرور على كافة المناطق التي تقوم باستهلاك الكهرباء بطريقة زائدة للعمل على تكثيف تأمين تغذية تلك المناطق والعمل على تغذيتها بالطاقة الكهربائية بما يتناسب من الأحمال المناسبة لها.

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