محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن نقص الخبز المدعم بالمحافظات

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قام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل نائب دائرة بولاق الدكرور ووكيل اللجنة النائب “محمد الحسيني” خلال فعاليات اجتماع اليوم عن النقص الشديد في الخبز المدعم في محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد أعلن الحسيني قائلاً “إن هناك نقص شديد في الخبز المدعم وخصوصاً في محافظة الجيزة، بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية”، وقد أكد النائب أن هناك تلاعب أيضا في وزن الخبز المدعم حيث تم تقليل وزنه، وقد طالب بحل المشكلة مع العمل على مراعاة المواطنين البسطاء المستحقين للدعم.

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وطالب البرلماني من الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز، وقد رد وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الجيزة هشام كامل “بخصوص نقص الخبز على مستوى محافظة الجيزة حدث ذلك، وأرسلنا مذكرة إلى الدكتور علي المصيلحي بأن هناك تشوه في توزيع الخبز على المخابز، وبعد استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق كانت هناك بعض من العشوائية في التوزيع، وبعدها تولى المصيلحي بدأ أصحاب المخابز دفع المستحقات وبدأت الأمور تنضبط”.

وأضاف قائلاً “ليس من صالح صاحب المخبز أن يخفض وزن رغيف الخبز المدعم، ومع ذلك فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تكثف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز من أجل ضبط أي مخالفات والتعامل معها بشكل قانوني”.

وقد قامت اللجنة البرلمانية أيضا بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل النائب “محمد الحسيني” بشأن إعادة تخصيص أرض دور التربية في بولاق الدكرور وبالتحديد في منطقة أبو قتادة والتي تبلغ من المساحة حوالي سبعة عشر فدان.

وقد أكد البرلماني أن تلك المساحة تصلح من أجل إقامة نادي رياضي اجتماعي ثقافي عليها، وأكد النائب أن الأطفال والشباب في حي بولاق الدكرور يعدون محرومين من الخدمات الترفيهية وليس لديهم تلك الخدمات مثل باقي المدن والمراكز.

وأكد البرلماني قائلاً “بولاق الدكرور مظلومة من 50 سنة، والأطفال والشباب مش لاقيين مكان حتى يمارسون فيه رياضة”، كما قامت اللجنة البرلمانية أيضا بمناقشة الطلب المقدم من قبل هيئة الأوقاف المصرية مقابل غرامات التأخير وقواعد الأبنية التعليمية الخاص بقطعة أرض وقف قائمة في ناحية كفر طهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور.

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