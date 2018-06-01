تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية

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أعلنت “الشركة المصرية للاتصالات” في بداية شهر أبريل لعام 2018م عن توفير إمكانية الاستعلام بطريقة إلكترونية عن قيمة “فاتورة التليفون الأرضي” لجميع المشتركين حتى يستطيعون سداد قيمة الفاتورة بشكل “ربع سنوي” ليتم دفع الفترة 4 مرات فقط على مدار السنة الواحدة.

وعلى أن يتم دفع الفواتير الربع السنوية في الشهور التالية من كل سنة ميلادية وهي “شهر يناير، وشهر أبريل، وشهر يوليو، وشهر ديسمبر”، وتعد “الشركة المصرية للاتصالات” واحدة من أعرق وأقدم الشركات على مستوى دول العالم في تقديم خدمات التلغراف والتليفون الأراضي، ويعود تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1854م.

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ويقدم موقع مصر 365 طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية، والخطوة الأولى يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، مع كتابة رقم التليفون للاستعلام عن الفاتورة الخاصة به من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية يجب أن يتم إدخال كود المحافظة التابع لها التليفون الأراضي المستعلم عنه ثم الضغط على زر “إظهار الفاتورة” أو يمكن أن يتم الاستعلام عن طريق رقم الحساب الخاص بالعميل ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

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