دفاع البرلمان يوافق على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو

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أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء “كمال عامر” عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها الذي تم عقده اليوم، على قرار رئيس “مجلس الوزراء” على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة مئوية تصل إلى خمسة عشر في المئة اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2018، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية.

وقد أضاف اللواء كمال عامر قائلاً “أنه في إطار جهود الدول المصرية من أجل رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة المصرية بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وقد وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة المصرية بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية”.

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وقد أشار أن واقع الزيادة بحد أدنى مائة وخمسة وعشرين جنيه شهرياً، والحد الأدنى لإجمال المعاش سبعمائة وخمسين جنيه شهرياً، وقد تابع “أن تلك الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه”.

وقد أكد اللواء كمال عامر أن تلك الزيادة التي قد تم الإعلان عنها بواقع 15% تنطبق أيضا على معاشات “رجال الشرطة”، بنفس الضوابط المنصوص عليها في “قانون المعاشات المدنية” وخصوصاً أنها هيئة مدنية”.

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