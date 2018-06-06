موعد زكاة الفطر 2018 وشروطها : دار الإفتاء تنشر شروط الزكاة الصحيحة ومستحقيها

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شروط زكاة الفطر 2018 وفق ما يتناسب مع الوضع الحالي للبلاد وقيمة زكاة الفطر المناسبة، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك موعد زكاة الفطر 2018 ، حيث أن من نعم الله جل وعلا على جميع المسلمين أنه وضع لعبادة فرائض تؤدي إلى وجود حقوق والتزامات على المسلم إلى أخيه المسلم، والزكاة تعني لغوياً البركة والنماء.

وقد فرض الله جل وعلا زكاة عيد الفطر من المسلم القادر إلى المسلم الغير قادر، وقد وضع الله الزكاة كركن من أركان الإسلام الخمسة وجعلها الركن الثالث من أركان الإسلام، وكما تم فرض الزكاة على المسلمين في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فرض الصوم أيضا في نفس السنة.

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شروط وجوب الزكاة على المسلم

فرض الله جل وعلا الزكاة على المسلم بشروط وهي أن يبلغ مال المسلم النصاب وهو الحد الأدنى للزكاة وتختلف بحسب نوع المال، والشرط الثاني مضى عام قمري كامل على المال الذي تجب فيه الزكاة.

شروط الزكاة الصحيحة 2018

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن لزكاة الفطر العديد من الشروط وهي، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لعام 2018 هي “ثلاثة عشر جنيهاً” لكل فرد، وتم فرد قيمة هذا المبلغ حيث أنها تقدر بقيمة صاع من قوت البلاد وفي جمهورية مصر العربية قوت الشعب هو الدقيق أو القمح، وقد تم احتساب الصاع والذي يقدر وزنه بحوالي اثنين ونصف كيلوجرام من الدقيق أو القمح بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة عشر جنيه مصري فلا يجوز أن يتم إخراج أٌقل من تلك القيمة عن أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان صغيراً أو كبيراً.

كما أعلن “مجمع البحوث الإسلامية” أن مبلغ ثلاثة عشر جنيهاً والذي تم تحديده عن زكاة فطر 2018 ليس هناك شرط أن يتم إخراجها بصورة معينة أو وسيلة محددة فيمكن إخراج تلك القيمة المالية بأي طريقة متاحة.

كما يمكن أن يتم زيادة ذلك المبلغ، ولكن لا يمكن إخراج أقل منه، ويمكن أن يتم إخراج الزكاة بصورة نقدية تيسيراً على الناس في الشراء ما يحتاجون إليه، وتفرض الزكاة عل كل مسلم عاقل، كما يلتزم المسلم بإخراج الزكاة عن نفسه وعن الأشخاص الملتزم بالإنفاق عليه من أولاده صغار كانوا أو كبار مشمولين بولايته وزوجته ووالديه الغير قادرين “الفقراء”.

ومن شروط الزكاة أيضا التي قد تم تحديدها من قبل دار الإفتاء المصرية عدم وجود تأدية زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان، كما أن زكاة الفر فرض على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه ومن من تحت ولايته ويلتزم بالإنفاق عنهم.

من يستحق زكاة الفطر وكيف نعرفهم

يستحق زكاة الفطر المساكين والفقراء، والفقير بوجه عام هو من لا يمتلك قوت يومه لذلك لا توجب عليه الزكاة حيث أنه يستحقها، وقد أوضح الله جل وعلا أوجه إنفاق الزكاة الثمانية في الآية الكريم ” إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” في الآية رقم 60 من سورة التوبة.

موعد زكاة الفطر 2018

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع من الناحية الشرعية في تعجيل زكاة الفطر في أول دخول شهر رمضان الكريم وتمتد حتى قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراج الزكاة نقداً تيسيراً على مستحق الزكاة في إنفاقها لشراء حاجته.

أنواع زكاة الفطر الواجبة 2018

هناك زكاة على الزروع والثمار ونصابها هو خمسة أوسق، أي ما يعادل ستمائة وعشر كيلوجرام تقريباً مما يكال أو ما يدخر من قمح وتمور وغيرها من الزروع، وهناك زكاة على الأموال ونصابها ما يساوى الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة.

وهناك زكاة على العروض التجارية والقدر الواجب إخراجه ربع العشر من قيمة تلك العروض في السوق عند مضى سنة كاملة عليها، وفي الأيام الحديثة يجب إخراج الزكاة عن أسهم الشركات والصناديق الاستثمارية، والمساهمات العقارية.

وهناك زكاة على الأراضي فإذا ملك الشخص قطعة أرض بغرض المتاجرة بها وجب عليه إخراج ربع العشر من قيمتها، وإن لم ينوي التجارة ليجعلها منزل أو مزرعة أو ملكية خاصة له لا يجوز فيها الزكاة.

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