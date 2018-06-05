الرئيس السيسي: الإصلاح الإداري لن يكون على حساب أرزاق المواطنين

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي “إن الإصلاح الإداري لن يكون على حساب أرزاق المواطنين”، كما شدد الرئيس السيسي على أنه سوف يتم إعادة صياغة الإصلاح الإداري من أجل أن يحقق نجاحات أكبر.

وجاءت تلك التصريحات أثناء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الموافق الثلاثاء الخامس من شهر يونيو الجاري لعام 2018 في إفطار الأسرة المصرية في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة بحضور عدد من النواب والوزراء وكبار قيادات الدولة المصرية.

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