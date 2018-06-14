الإفتاء تُحذر من الاختلاط في صلاة عيد الفطر

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أطلقت دار الإفتاء المصرية منذ وقت قليل تنبيه عاجل وهام لكل من يرغب في أداء صلاة عيد الفطر المبارك غداً، حيث شدد على ضرورة أن يكون هناك فصل بين الرجال والنساء أثناء تأدية الصلاة.

تحذير دار الإفتاء عبر تويتر

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها قد تم نشره عبر صفحتها على “موقع تويتر” جاء فهي التالي “تنبيه مهم لكل من سيصلي العيد غداً، صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف لا يجوز وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة”.

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وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الموافق يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2018، في جمهورية مصر العربية في عدد من الدول الإسلامية والعربية.

وقد أكد مفتى جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام في كلمة له القاها عبر التليفزيون المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث أكد أن “اللجان الشرعية” التابعة لدار الإفتاء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية قد ثبت لديها رؤية “الهلال”، وعليه يكون اليوم الموافق الخميس هو آخر أيام شهر رمضان الكريم لعام 1439 هجرياً، وغداً الجمعة هو “أول أيام عيد الفطر المبارك”.

وقد توجه فضيلة المفتي بالتحية إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وإلى جموع الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقد أعلن عن تنميه أن يعيده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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