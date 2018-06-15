مطار القاهرة يستقبل اليوم 3005 معتمر على متن 16 رحلة

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استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم ستة عشر رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران من مطاري المدينة وجدة لعودة ثلاثة آلاف وخمسة معتمر بعد أن أدوا مناسك عمرة شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار رحلات عودة المعتمرين.

وقد أعلنت مصادر عاملة في مطار القاهرة الدولي بأن “مبنى الرحلات الموسمية” والمخصصة للرحلات الجوية لشركة مصر للطيران قد استقبل أحد عشر رحلة من مطار جدة تحمل على متنها ما يقارب من ألفين وثمانية وعشرين معتمر، كما استقبل خمس رحلات جوية من مطار المدينة المنورة تحمل على متنها وتسعمائة وسبعة وسبعين معتمر بإجمالي عدد ثلاثة آلاف وخمسة معتمر.

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وقد تم تشكيل فريق من قبل إدارة العلاقات العامة التابعة على الشركة الوطنية مصر للطيران من أجل إنهاء جميع الاستعدادات في “الصالة الموسمية” بمطار القاهرة الدولي من أجل سرعة الانتهاء من إجراءات خروج المعتمرين فور وصولهم.

وقد أعلنت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران أن رحلات عودة المعتمرين من أراضي المملكة العربية السعودية سوف تشهد كثافة في التشغيل حيث أنه من المخطط أن يصل متوسط رحلات العودة ما يقارب من خمسة وعشرين رحلة يومياً بإجمالي عدد أربعمائة وخمسين رحلة جوية خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري في مطارات برج العرب في الإسكندرية، ومطار القاهرة، ومطار الأقصر.

وقد أعلنت شركة مصر للطيران عن تمكنها من نقل ما يقارب من خمسة وأربعين ألف معتمر مصري إلى مطار المدينة المنورة ومطار جدة على متن أربعمائة وخمسين رحلة جوية خلال مرحلة الذهاب.

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