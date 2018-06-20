تعرف على خطة العمل المشتركة بين الصحة والتعليم لتحسين الخدمة والقضاء على قوائم الانتظار

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور “خالد عبدالغفار” عن سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان إلى العمل بخطوات سريعة، مضيفًا، أن المواطن يأمل فينا خير.

وقد جاءت تصريحات الوزير خلال عقده لمؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، بحضور وزير الصحة السكان، الدكتورة “هالة زايد ” وكان المؤتمر من أجل عرض خطة العمل المشتركة بين الوزارتين خلال الفترة القادمة.

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ومن أهم النقاط التي تم مناقشتها بين الدكتور “خالد عبدالغفار” والدكتورة “هالة زايد”، تطوير المناهج وتطور دور المستشفيات الجامعية من أجل تقديم خدمات طبية للمواطنين في القانون الجديد، وكذلك العمل على تفعيل دور الجامعات في منظومة العلاج، من علاج طبيعي وتقديم خدمات طبية إلى المواطنين.

وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العملي، أنه قد تم مناقشة تكليف رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” الخاص بالقضاء على قوائم انتظار مرضى العمليات، وضرورة التخلص من تلك الظاهرة بشكل نهائي، والعمل على ربط المستشفيات الجامعية بمنظومة إلكترونية تتيح تكامل عدد الأسِّرة في وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير على ضرورة الربط الجغرافي بين المستشفيات الجامعية وبين وزارة الصحة والسكان من أجل تحقيق التكامل ما بين المستشفيات والعمل على توزيع الخدمات الطبية بشكل صحيح.

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