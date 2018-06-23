وزير الداخلية يحيل واقعة وفاة شاب بقسم شرطة حدائق القبة إلى النيابة

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وجه وزير الداخلية اللواء “محمود توفيق” أوامر بإحالة واقعة وفاة شاب وهو من المتهمين في قضية سرقة، داخل قسم شرطة حدائق القبة لقطاع التفتيش والرقابة من أجل الوقوف على خلفيات الواقعة.

وقد أمر وزير الداخلية المصري باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال واقعة الشاب المحتجز في قسم الحدائق، بحيث يتم إحالة الواقعة إلى “النيابة العامة” وتعود أحداث الواقعة إلى ضبط شاب في العقد الثاني من عمره بتهمة السرقة من اثنين وسبعين ساعة مساء يوم الجمعة.

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وقد لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في غرفة الحجز بقسم شرطة حدائق القبة أثناء حجز على ذمة التحقيقات، وبعد أن تم الإعلان عن وفاة الشاب شهد محيط قسم الشرطة تجمهر الأهالي في محيط القسم بعد انتشار أنباء عن مقتل الشاب بالقسم بفعل فاعل.

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