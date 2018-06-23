إليكم .. 8 طلبات تقدم بها النواب ووافق “عبد العال” على مناقشتها

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أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبدالعال” عن موافقة البرلمان على تفويض هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد موعد ليتم فيه مناقشة عامة لثمانية طلبات مقدمة من النواب، بحيث يتم تحديد موعد المناقشات المقدمة من البرلماني “بسام فليفل” وأكثر من عشرين برلماني أخرين بشأن سياسة الحكومة المصرية لعدم تغطية وتطهير الترع داخل التجمعات السكنية بمنطقة نبروه، وطلخا بمحافظة الدقهلية.

وقد طالب أيضًا عدد من النواب بمناقشة سياسة الحكومة المصرية الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، كما تقدم أيضًا البرلماني “علاء عابد” وعشرين برلماني أخرين بطلب مناقشة سياسة الحكومة المصرية بشأن “تمليك الأراضي المقامة عليها مصانع الطوب” في منطقة “عرب أبو ساعد بمدينة الصف” القائمة بمحافظة الجيزة.

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هذا بجانب طلب مناقشة سياسة الحكومة المصرية بشأن تأخير قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة “مدرسة في منطقة أطفيح” التابعة لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى مناقشة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وتوفير خطوط كافية من الأتوبيسات في مركز الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

كما تضمن أيضًا طلب مناقشة سياسة الحكومة المصرية الخاصة بتبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة بمنطقة الجيزة، ومناقشة سياسة الحكومة الخاصة بالتلوث البيئي الناتج عن مصانع الطوب.

وهناك طلب مناقشة سياسة الحكومة الخاصة باستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة في قرية عرب العيايدة بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة على جانب طلب مناقشة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

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