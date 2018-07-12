نتيجة الثانوية العامة 2018.. الآن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من موقع بوابة الثانوية العامة

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نتيجة الثانوية العامة 2018، موقع بوابة الثانوية العامة ينشر نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس الان من على موقع بوابة الثانوية العامة ننشر نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس، من موقع بوابة الثانوية العامة، يعلن موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2018 ، ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2018 ويمكنك معرفة نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس عبر مصر 365 ، وذلك بعد انتهاء الامتحانات ، في ظل ترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة ، بدأنا فى العد التنازلى للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، فبعد أداء طلاب وطالبات الثانوية العامة الامتحانات فى جميع المواد الدراسية ، انتهت لجنة التصحيح من مراجعة نتيجة الثانوية العامة ، حيث تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة ، وبعدها يتم إعتماد نتيجة الثانوية العامة وتصبح متاحة لجميع الطلاب .نتيجة الثانوية العامة مصادر رسمية مؤكدة من موقع وزارة التربية والتعليم، أشارت أن نتيجة الثانوية العامة 2018، ستكون متاحة يوم السبت المقبل، الموافق 14 يوليو الجاري، وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الطلاب فى كلتا الشعبتين العلمي علوم، رياضة، وأدبي مساء اليوم الأربعاء.

نتيجة الثانوية العامة 2018

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها خلال ساعات عن موقع نتيجة الثانوية العامة ، حتى يتمكن الطلاب من الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس.

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وأكد مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2018 ، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2018 بلغت 74%.

وقال في تصريح له إنه سيتم اليوم الأربعاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 وقائمة أوائل الثانوية العامة 2018 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح أنه من المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 غدًا الخميس ، واحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2018.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 تضم أكثر من 50 طالبا وطالبة على مستوى مصر.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة 2018 ، فلم يحصل أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2018 على مجموع 100 %.

وأوضح المصدر أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، من المقرر أن تكون متاحة لجميع الطلاب صباح السبت القادم الموافق 14 يوليو 2018 في جميع مدارس الجمهورية .

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نسبة نجاح الثانوية العامة 2018.

حسب ما ورد إلينا فأن نسبة النجاح وصلت لـ 74% هذا العام وانخفاض نسبة النجاح عن العام الماضي .

تحديث 11/7/2018:

انتهت كنترولات الثانوية العامة منذ أيام قليلة من أعمال التصحيح والرصد لدرجات الطلاب، وبناءًا عليه أصبحت النتيجة جاهزة، وسوف يقوم السيد وزير التربية والتعليم بعد قليل بإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018، ونتمني لكم النجاح الباهر، ويمكنكم من خلال متابعتنا لهذا المقال معرفة كل ما هو جديد عن نتيجة الثانوية العامة 2018.

تحديث 12/7/2018:

نتيجة الثانوية العامة 2018 وتفاصيل النتيجة سيتم الإعلان عنها اليوم خلال المؤتمر الذي سيعقده وزير التربية والتعليم، حيث سيقوم أيضًا بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2018، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة للاستعلام عنها اليوم أو غدَا على أقصى تقدير، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

أخبار نتيجة الثانوية العامة وانخفاض نسبة الرسوب

هذا وسوف يتم بعد ظهور النتيجة مباشرة الإعلان عن الموعد الخاص ببدأ المرحلة الأولى من التنسيق، والذي سوف يكون بعد ظهور النتيجة بـ 72 ساعة حسب ما أعلنته الوزارة، وسوف يتم تحديد التنسيق وفقا للنتيجة للعام الحالي.

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالإسم ورقم الجلوس عبر موقعنا من هنا: نتيجة الثانوية العامة 2018 .