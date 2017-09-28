“طاهر” يحاول ضم “أبو هشيمة” و”عبدالمجيد” لقائمته الانتخابية بالأهلي

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يخوض النادي الأهلي في الفترة الحالية انتخابات مجلس إدارته الجديدة واستعد المهندس “محمود طاهر” لخوض غمار هذه الانتخابات في القلعة الحمراء حيث من المقرر انعقادها في شهر نوفمبر القادم.

وتابع موقع مصر 365 استعدادات محمود طاهر لخوض غمار انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء في نوفمبر القادم، حيث يقوم نوع من الضغط على رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” والنائب العام الأسبق “عبدالمجيد محمود” ليخوضا غمار انتخابات النادي الأهلي القادمة في قائمة أمام محمود الخطيب.

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ويسعى جاهداً المهندس “محمود طاهر” أن يعد قائمته الانتخابية بمشاركة كل من رجل الأعمال ذو الشهرة الواسعة والكبيرة “أحمد أبو هشيمة” بالإضافة إلى النائب العام الأسبق “عبدالمجيد محمود” حتى تحصل قائمة الانتخابية على ثقل كبير تدعمه في خوض غمار انتخابات القلعة الحمراء في شهر نوفمبر القادم.

وصرح كل من “عبدالمجيد محمود” و”أحمد أبو هشيمة” عن عدم رغبتهم في الدخول في المعركة الانتخابية في القلعة الحمراء في الوقت الحالي على الرغم من ذلك أكدوا للمهندس “محمود طاهر” عن دعمهم له خلال الانتخابات، أما بالنسبة لأسباب كل من عبدالمجيد محمود وأحمد أبو هشيمة في الابتعاد عن قائمة الانتخابات للنادي الأهلي غير معروفة ولم يصرحوا أي تعليق أو تعليل عن عدم رغبتهم في خوض غمار الانتخابات.

والجدير بالذكر أن رجل الأعمال “محمد حسين جنيدي” قد أعلن عن ترشحه للانتخابات القادمة للقلعة الحمراء، حيث صرح أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه عند فتح باب التسجيل للانتخابات.

وارتفعت في الفترة الأخيرة أسهم المهندس محمود طاهر أمام الأسطورة “محمود الخطيب” في انتخابات القلعة الحمراء المحدد لها الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر القادم لعام 2017، وستكون انتخابات القلعة الحمراء في الفترة القادم ستكون صعبة والمنافسة قوية بين جميع الأطراف المشاركة داخل النادي الأهلي، حيث أصبح من قائمة المرشحين للانتخابات أسماء عدد كبير من رجال الأعمال المشهورين لكن لم يتم الرد من قبل أي منهم إلى الوقت الحالي.

كما صرح رجل الأعمال محمد حسين جنيدي الذي عزم على خوض غمار انتخابات القلعة الحمراء قائلا: “أتعرض لضغوط شديدة من جانب عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي لخوض انتخابات القلعة الحمراء وأجهز حاليا برنامج يليق باسم النادي الذي أرغب في خدمته لعشقي له منذ الصغر”.

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